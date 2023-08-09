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Нестерович Якуб (Яков) Иванович

Место рождения

Магдулино, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: Нестерович Ян Филипович

Мать: не указана

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
01.11.1853 ст.

Жена: Нестерович Виктория Семеновна

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Чернявская Елисавета Иаковлева

Мать ребёнка: Нестерович Виктория Семеновна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Малько Павлина Иаковлева

Мать ребёнка: Нестерович Виктория Семеновна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно