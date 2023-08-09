Нестерович Якуб (Яков) Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: Нестерович Ян Филипович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1853 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Чернявская Елисавета Иаковлева
Мать ребёнка: Нестерович Виктория Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Малько Павлина Иаковлева
Мать ребёнка: Нестерович Виктория Семеновна
Смерть
Неизвестно