Мосин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосин Николай Максимович
Мать: Мосина Феня
Рождение ребёнка
02.11.1996
Дочь: Мосина Яна Евгеньевна
Мать ребёнка: Мосина Светлана
Рождение ребёнка
05.08.?
Мать ребёнка: Мосина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосина Светлана
Смерть
Неизвестно