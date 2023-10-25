Мосин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосин Николай Максимович

Мать: Мосина Феня

Рождение ребёнка
02.11.1996

Дочь: Мосина Яна Евгеньевна

Мать ребёнка: Мосина Светлана

Новоиушино, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.08.?

Сын: Мосин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Мосина Светлана

Новоиушино, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосина Светлана

Смерть
Неизвестно
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