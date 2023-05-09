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Бочкарева Валентина Николаевна
Бочкарева Валентина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.07.1936
Пол
Женский
Отец
Бокарёв Николай Дмитриевич
1908 г.р.
Мать
Елисеева Надежда Александровна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1936
Отец:
Бокарёв Николай Дмитриевич
Мать:
Елисеева Надежда Александровна
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