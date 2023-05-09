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Бочкарева Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1936

Отец: Бокарёв Николай Дмитриевич

Мать: Елисеева Надежда Александровна