Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1978
Рождение ребёнка
18.01.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Андрей Николаевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.11.2007
Дочь: Матвеева Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Матвеев Андрей Николаевич