Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна 24.02.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна

Место рождения

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

24.02.1978

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1978

Отец: Падалка Сергей Иванович

Мать: Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
18.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Андрей Николаевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.11.2007

Дочь: Матвеева Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Матвеев Андрей Николаевич

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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