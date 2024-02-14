Чаринцев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаринцев Валерий

Место рождения

г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО)

Дата рождения

04.03.196

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.196

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО)
Рождение ребёнка
21.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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