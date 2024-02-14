Чаринцев Валерий
Место рожденияг. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО)
Дата рождения04.03.196
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности