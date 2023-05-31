Чебыкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1789

Сын: Чебыкин Ярофей (Иерофий)

Мать ребёнка: Чебыкина Пелагия

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Чебыкин Григорий

Мать ребёнка: Чебыкина Пелагия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебыкина Пелагия

Смерть
Неизвестно