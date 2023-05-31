Чебыкин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1789
Мать ребёнка: Чебыкина Пелагия
Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1801
Сын: Чебыкин Григорий
Мать ребёнка: Чебыкина Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебыкина Пелагия
Смерть
Неизвестно