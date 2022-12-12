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Анна Ксенофонтовна

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Место рождения

Харитоново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харитоново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1827

Муж: Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.

Сын: Андриан Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.09.1834 ст.

Сын: Михайлов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1842 ст.

Дочь: Михайлова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Горбунов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Михайлова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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