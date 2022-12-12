Анна Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1827
Муж: Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.
Сын: Андриан Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
15.09.1834 ст.
Отец ребёнка: Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1842 ст.
Дочь: Михайлова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горбунов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Михайлова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно