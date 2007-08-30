Новиков николай петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1992
Отец: Новиков петр николаевич
Мать: Новикова елена егоровна
Рождение ребёнка
30.08.2007
Сын: Белолюбский анатолий анатольевич
Мать ребёнка: Белолюбская мария валерьевна
Рождение ребёнка
21.12.2011
Дочь: Афанасьева сандаара юрьевна
Мать ребёнка: Белолюбская мария валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолюбская сайаана
Мать ребёнка: Белолюбская мария валерьевна