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Новиков николай петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1992

Отец: Новиков петр николаевич

Мать: Новикова елена егоровна

Рождение ребёнка
30.08.2007

Сын: Белолюбский анатолий анатольевич

Мать ребёнка: Белолюбская мария валерьевна

Рождение ребёнка
21.12.2011

Дочь: Афанасьева сандаара юрьевна

Мать ребёнка: Белолюбская мария валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолюбская сайаана

Мать ребёнка: Белолюбская мария валерьевна

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