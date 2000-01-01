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Главче Александр Семенович
Главче Александр Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Мужской
Отец
Главче Семен Карлович
1837 г.р.
Мать
Главче (Боровкова) Елена Михайловна
Около 1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Главче Семен Карлович
Мать:
Главче Елена Михайловна
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