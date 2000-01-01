Главче Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Главче Александр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Главче Семен Карлович

Мать: Главче Елена Михайловна

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