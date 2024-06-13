Заковряшина Христина Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаковряшина Христина Титова

Заковряшина Христина Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заковряшин Антон Матвеевич

Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Заковряшин Николай Антонович

Отец ребёнка: Заковряшин Антон Матвеевич

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.