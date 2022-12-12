Голубков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения26.05.1898 ст.
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1898 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна
д. Волосово, Порховского района , Псковской области
Рождение ребёнка
1927
Сын: Голубков Василий Иванович
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1929
Дочь: Иванова Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Голубкова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942