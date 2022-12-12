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Голубков Иван Иванович

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Место рождения

Волосово, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

26.05.1898 ст.

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

AN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1898 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Волосово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна

д. Волосово, Порховского района , Псковской области
Рождение ребёнка
1927

Сын: Голубков Василий Иванович

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна

Волосово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1929

Дочь: Иванова Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна

Волосово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Голубкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Голубкова Евдокия Ивановна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Евдокия Ивановна

Смерть
Около 1942
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