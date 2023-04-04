сын Евдокима Григорей
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Сын Полита Евдоким
Мать: Дочь Иванова Анна
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сын Григорея Иван
Мать ребёнка: Дочь Иванова Улита
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Иванова Улита
Смерть
Неизвестно