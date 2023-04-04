сын Евдокима Григорей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисын Евдокима Григорей

сын Евдокима Григорей

avatar

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Сын Полита Евдоким

Мать: Дочь Иванова Анна

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Сын Григорея Иван

Мать ребёнка: Дочь Иванова Улита

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Иванова Улита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close