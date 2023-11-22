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Батуров Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.12.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батуров Дмитрий Михайлович

Мать: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
26.11.1839

Сын: Батуров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1841

Дочь: Батурова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1855

Сын: Батуров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.10.1938

Жена: Батурова Мария Дмитриевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна

Смерть
20.12.1864
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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