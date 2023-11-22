Батуров Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.12.1864
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батуров Дмитрий Михайлович
Мать: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
26.11.1839
Сын: Батуров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.08.1841
Дочь: Батурова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.11.1855
Сын: Батуров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
28.10.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батуров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Батурова Мария Дмитриевна
Смерть
20.12.1864