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Алексей Васильев
Алексей Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1712
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий Иоакимов
1666 г.р.
Мать
Ксения Моисеева
1661 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец:
Василий Иоакимов
Мать:
Ксения Моисеева
Смерть
Неизвестно
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