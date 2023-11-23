Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1666 г.р.

Мать

1661 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Василий Иоакимов

Мать: Ксения Моисеева

Смерть
Неизвестно
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