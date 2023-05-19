Карабаев Гурий Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1894
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1894
Рождение ребёнка
03.03.1918
Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.12.1920
Дочь: Анна Гурьевна
Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анастасия Гурьевна
Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Антонида Гурьевна
Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1939
Баку
Причина смерти: Умер во время отбытия наказания по осуждению Особого совещания