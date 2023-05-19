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Карабаев Гурий Андреевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

31.07.1894

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1894

Отец: Карабаев Андрей Мартынович

Мать: Карабаева Параскева Кузьминична

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.03.1918

Сын: Карабаев Иван Гурьевич

Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.12.1920

Дочь: Анна Гурьевна

Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анастасия Гурьевна

Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Антонида Гурьевна

Мать ребёнка: Карабаева Лидия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабаева Лидия Фёдоровна

Смерть
Около 1939
Баку
Причина смерти: Умер во время отбытия наказания по осуждению Особого совещания