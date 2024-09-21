Кованова Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКованова Мария Илларионовна

Кованова Мария Илларионовна

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Между 1880 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Макарий Адрианович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
незаконнорожденный.отчество по крестному ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №13, стр. 254 ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ
Место жительства
1913
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1913 ст.

Сын: Кованов Макарий Маркович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
внебрачные близнецы. Церковь ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, В ЛЕФОРТОВЕ.
Рождение ребёнка
20.11.1913 ст.

Сын: Кованов Николай Маркович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
внебрачные близнецы. Церковь ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, В ЛЕФОРТОВЕ.
Рождение ребёнка
25.09.1914

Дочь: Кованова Зинаида

Отец ребёнка: не указан

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ВО 2-М МОСКОВСКОМ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1, КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №224, стр. 6
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.