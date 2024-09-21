Кованова Мария Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1880 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1880 и 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Макарий Адрианович
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный.отчество по крестному ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №13, стр. 254 ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ
Место жительства
1913
Рождение ребёнка
20.11.1913 ст.
Отец ребёнка: не указан
внебрачные близнецы. Церковь ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, В ЛЕФОРТОВЕ.
Рождение ребёнка
20.11.1913 ст.
Отец ребёнка: не указан
внебрачные близнецы. Церковь ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, В ЛЕФОРТОВЕ.
Рождение ребёнка
25.09.1914
Дочь: Кованова Зинаида
Отец ребёнка: не указан
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ВО 2-М МОСКОВСКОМ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1, КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №224, стр. 6
Смерть
Неизвестно