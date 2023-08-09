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Кирицева Мария

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кирицев Иван Несторович

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Несторовна

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кирицев Илья Несторович

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Маргарита Несторовна

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кирицев Дмитрий Несторович

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАДО . Ф - 131-1-208,ревиз.сказка 1835г.,зап-120
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кирицев Пантелеймон Несторович

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 106
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кирицев Фёдор Нестерович

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАЗО,Ф - 12-2-257, ревизская сказка-1850г.зап-106
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кирицев Лазарь Несторович

Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 106
Смерть
Неизвестно