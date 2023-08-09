Кирицева Мария
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Несторовна
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Маргарита Несторовна
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кирицев Дмитрий Несторович
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАДО . Ф - 131-1-208,ревиз.сказка 1835г.,зап-120
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кирицев Пантелеймон Несторович
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 106
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАЗО,Ф - 12-2-257, ревизская сказка-1850г.зап-106
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кирицев Лазарь Несторович
Отец ребёнка: Кирицев Нестор Христофорович
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 106
Смерть
Неизвестно