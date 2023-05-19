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Леонова (Москвитина) Людмила Ивановна

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Место рождения

Гурульба, Иволгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

21.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947

Отец: Москвитин Иван Александрович

Мать: Москвитина Клавдия Васильевна

Гурульба, Иволгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
16.02.1968

Муж: Леонов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
02.05.1969

Дочь: Сидинкина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Леонов Анатолий Михайлович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
08.06.1973

Дочь: Филатова Ольга

Отец ребёнка: Леонов Анатолий Михайлович