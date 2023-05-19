Леонова (Москвитина) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947
Бракосочетание
16.02.1968
Рождение ребёнка
02.05.1969
Дочь: Сидинкина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Леонов Анатолий Михайлович
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
08.06.1973
Дочь: Филатова Ольга
Отец ребёнка: Леонов Анатолий Михайлович