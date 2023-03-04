Кривошеев Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аринин Фёдор Яковлевич
Мать: Аринина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кривошеева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеева Любовь
Смерть
Неизвестно