Кривошеев Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аринин Фёдор Яковлевич

Мать: Аринина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кривошеева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Любовь

Смерть
Неизвестно
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