Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Василий Никитин
Мать: Мавра Максимова
ИВ-1749-1755 Матроны нет ИВ-1756 Матрона 7=1749 (ОШИБКА: МОЖЕТ 1, НАПИШУ ГОД РОЖДЕНИЯ ПО ГОДИКУ) ИВ-1757 Матрона 2=1755 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Матрона 4=1755 ИВ-1760 Матрона 5=1755
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно