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Матрона Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Василий Никитин

Мать: Мавра Максимова

ИВ-1749-1755 Матроны нет ИВ-1756 Матрона 7=1749 (ОШИБКА: МОЖЕТ 1, НАПИШУ ГОД РОЖДЕНИЯ ПО ГОДИКУ) ИВ-1757 Матрона 2=1755 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Матрона 4=1755 ИВ-1760 Матрона 5=1755
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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