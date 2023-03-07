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Помаслов Павел Васильевич

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Место рождения

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Помаслова Августа Павловна

Мать ребёнка: Помаслова Екатерина Львовна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.

Сын: Помаслов Константин Павлович

Мать ребёнка: Помаслова Екатерина Львовна

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1914 ст.

Сын: Помаслов Василий Павлович

Мать ребёнка: Помаслова Екатерина Львовна

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помаслова Екатерина Львовна

Смерть
Неизвестно
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