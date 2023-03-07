Помаслов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Помаслова Августа Павловна
Мать ребёнка: Помаслова Екатерина Львовна
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.
Сын: Помаслов Константин Павлович
Мать ребёнка: Помаслова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
09.08.1914 ст.
Сын: Помаслов Василий Павлович
Мать ребёнка: Помаслова Екатерина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно