Шайдурова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

05.05.1821

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шайдуров Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертыкова Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Ермолай Никифорович

Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калабина Соломия Никифоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович

Смерть
05.05.1821
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