Шайдурова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти05.05.1821
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шайдуров Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертыкова Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдуров Ермолай Никифорович
Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калабина Соломия Никифоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Миронович
Смерть
05.05.1821