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Хопрячкова Ольга Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1952

Дата смерти

07.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1971

Сын: Квицинский Балеслав Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.02.1976

Дочь: Караваева Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Квицинский Валентин Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квицинский Валентин Станиславович

Смерть
07.03.2016