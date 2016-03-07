Хопрячкова Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1952
Дата смерти07.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1971
Сын: Квицинский Балеслав Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.02.1976
Дочь: Караваева Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Квицинский Валентин Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2016