Насретдинов Хуббутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти02.10.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Биктимиров Насретдин
Мать: Биктимиров Зульхиза
Рождение ребёнка
16.10.1871
Сын: Богданов Валиулла Хуббутдинович
Мать ребёнка: Садика
Рождение ребёнка
1874
Сын: Богданов Ямалетдин Хуббутдинович
Мать ребёнка: Садика
Рождение ребёнка
17.02.1877
Сын: Богданов Низаметдин Хуббутдинов
Мать ребёнка: Садика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садика
Смерть
02.10.1898