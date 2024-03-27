Насретдинов Хуббутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Хуббутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

02.10.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Биктимиров Насретдин

Мать: Биктимиров Зульхиза

Рождение ребёнка
16.10.1871

Сын: Богданов Валиулла Хуббутдинович

Мать ребёнка: Садика

Рождение ребёнка
1874

Сын: Богданов Ямалетдин Хуббутдинович

Мать ребёнка: Садика

Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Богданов Низаметдин Хуббутдинов

Мать ребёнка: Садика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садика

Смерть
02.10.1898
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