Кокорева (Трошина) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (Трошина) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Иван Евтропович

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1912

Сын: Кокорев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кокорев Иван Евтропович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Кокорева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кокорев Иван Евтропович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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