Кокорева (Трошина) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1912
Сын: Кокорев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кокорев Иван Евтропович
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Кокорева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кокорев Иван Евтропович
Смерть
Неизвестно