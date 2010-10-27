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Бахменд Светлана Альбертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976

Отец: Бахменд Альберт Борисович

Мать: Бахменд Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.2010

Дочь: Бахменд Биттон Майя-Фани

Отец ребёнка: Биттон Боаз

Рождение ребёнка
06.12.2012

Дочь: Бахменд-Биттон Эля-Рахель

Отец ребёнка: Биттон Боаз

Рождение ребёнка
06.03.2015

Сын: Бахменд-Биттон Нитай-Борис

Отец ребёнка: Биттон Боаз

Рождение ребёнка
10.10.2018

Дочь: Бахменд-Биттон Хелен-Элен

Отец ребёнка: Биттон Боаз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биттон Боаз

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