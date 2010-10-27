Бахменд Светлана Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976
Рождение ребёнка
27.10.2010
Дочь: Бахменд Биттон Майя-Фани
Отец ребёнка: Биттон Боаз
Рождение ребёнка
06.12.2012
Дочь: Бахменд-Биттон Эля-Рахель
Отец ребёнка: Биттон Боаз
Рождение ребёнка
06.03.2015
Сын: Бахменд-Биттон Нитай-Борис
Отец ребёнка: Биттон Боаз
Рождение ребёнка
10.10.2018
Дочь: Бахменд-Биттон Хелен-Элен
Отец ребёнка: Биттон Боаз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биттон Боаз