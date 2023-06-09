Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
19.03.1877 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.03.1877 Чермы Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно