Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
19.03.1877 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.03.1877 Чермы Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно