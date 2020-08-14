Паршина (Рейс) Светлана Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Рейс) Светлана Артуровна

Место рождения

Коркино, Челябинская область, Россия

Дата рождения

15.12.1969

Дата смерти

14.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1969

Отец: Рейс Артур

Мать: не указана

Коркино, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
1990

Муж: Паршин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1991

Сын: Паршин Роман Александрович

Отец ребёнка: Паршин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1994

Сын: Паршин Денис Александрович

Отец ребёнка: Паршин Александр Николаевич

Смерть
14.08.2020
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