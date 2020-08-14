Паршина (Рейс) Светлана Артуровна
Место рожденияКоркино, Челябинская область, Россия
Дата рождения15.12.1969
Дата смерти14.08.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1969
Отец: Рейс Артур
Коркино, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
1990
Рождение ребёнка
30.03.1991
Сын: Паршин Роман Александрович
Отец ребёнка: Паршин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1994
Сын: Паршин Денис Александрович
Отец ребёнка: Паршин Александр Николаевич
Смерть
14.08.2020