Пашинян Гурген Амаякович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинян Гурген Амаякович

Место рождения

г. Караклис

Дата рождения

19.02.1933

Дата смерти

20.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1933

Отец: Пашинян Амаяк

Мать: Пашинян Сусанна

Рождение ребёнка
11.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2010
Причина смерти: Accident

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