Пашинян Гурген Амаякович
Место рожденияг. Караклис
Дата рождения19.02.1933
Дата смерти20.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1933
Отец: Пашинян Амаяк
Мать: Пашинян Сусанна
Рождение ребёнка
11.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.2010
Причина смерти: Accident