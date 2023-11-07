Алафьева (Рыжкова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алафьева (Рыжкова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.?

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.?

Отец: Рыжков Иван Егорович

Мать: Рыжкова Валентина Мироновна

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