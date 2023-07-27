Сватков Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сватков Семен Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

1917 г.р.
1920 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сватков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сватков Трофим Семенович

Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сваткова Пелагея Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно