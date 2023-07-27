Сватков Семен Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сватков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сваткова Пелагея Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно