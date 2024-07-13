Любезнов Ефим Андрианович 07.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любезнов Ефим Андрианович

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Место рождения

Саратовская губерния

Дата рождения

07.01.1898

Дата смерти

28.09.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любезнова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коган Ревекка Исааковна

Смерть
28.09.1958
Свинцовые Рудники, Туркмения

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