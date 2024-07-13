Любезнов Ефим Андрианович
Место рожденияСаратовская губерния
Дата рождения07.01.1898
Дата смерти28.09.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любезнова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коган Ревекка Исааковна
Смерть
28.09.1958
Свинцовые Рудники, Туркмения