Гаврилова Надежда Васильевна
Место рождениясело Сужено Неклиновский р-н Ростовская область
Дата рождения08.11.1902
Дата смерти13.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сужено Неклиновский р-н Ростовская область
Рождение ребёнка
19.12.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей
Сужено, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
13.05.1979
село Михайловка Неклиновский р-н Ростовской области