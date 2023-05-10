Гаврилова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Надежда Васильевна

Место рождения

село Сужено Неклиновский р-н Ростовская область

Дата рождения

08.11.1902

Дата смерти

13.05.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сужено Неклиновский р-н Ростовская область
Рождение ребёнка
19.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей

Сужено, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
13.05.1979
село Михайловка Неклиновский р-н Ростовской области