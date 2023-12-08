Колпаков Трофим Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпаков Трофим Данилович

Колпаков Трофим Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1916

Отец: Колпаков Данил Корнилович

Мать: Агафья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова Надежда Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова Люся Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпаков Екатерина (Валентина) Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Виктор Трофимович

Мать ребёнка: Щетинкина Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Щетинкина Таисия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.