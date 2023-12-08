Колпаков Трофим Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1916
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1916
Отец: Колпаков Данил Корнилович
Мать: Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпакова Надежда Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпакова Люся Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпаков Екатерина (Валентина) Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпаков Виктор Трофимович
Мать ребёнка: Щетинкина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпаков Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Щетинкина Таисия