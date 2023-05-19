Бессонов Владислав Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.1960
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно