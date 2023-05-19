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Бессонов Владислав Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.10.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
05.08.1960

Жена: Бессонова Александра Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно