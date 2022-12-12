Васыфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васыфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Хамидулла Абдулбадигов

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мухаметзагир Абдулбадигов

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1856

Сын: Мухамедьяр Абдулбадигов

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Сагадибанул Абдулбадигова

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фархетдин Абдулбадигов

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мужип Абдулбадигов

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметталып Абдулбадигов

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халим Абдулбадигов

Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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