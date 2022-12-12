Васыфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мухаметзагир Абдулбадигов
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Рождение ребёнка
05.02.1856
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сагадибанул Абдулбадигова
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мужип Абдулбадигов
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметталып Абдулбадигов
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халим Абдулбадигов
Отец ребёнка: Абдулбадиг Абдулгазизов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно