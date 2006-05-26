Неверова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.2006
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2013
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности