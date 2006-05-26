Неверова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.2006

Сын: Неверов Егор Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2013

Сын: Неверов Артем Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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