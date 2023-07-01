Иванов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.?

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Рождение
18.12.?

Отец: Иванов Михаил Васильевич

Мать: Иванова Ксения Михайловна