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Шемятина Александра Прохорова

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Место рождения

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

10.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Прохоров Степан

Мать: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемятин Константин Андреевич

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанорова Валентина Губанова

Отец ребёнка: Губанов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемятин Константин Андреевич

Смерть
10.05.1982
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