Шемятина Александра Прохорова
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти10.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
08.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемятин Константин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никанорова Валентина Губанова
Отец ребёнка: Губанов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губанов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1982