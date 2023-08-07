Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иван Евдокимович
Мать: Татьяна Власовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Харитонова Агрипина Максимова
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сударева Устинья Максимовна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно