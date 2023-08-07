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Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иван Евдокимович

Мать: Татьяна Власовна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Харитонова Агрипина Максимова

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сударева Устинья Максимовна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно