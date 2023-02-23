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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Анофриева

Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия Анофриева

Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Емельян Анофриев

Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пётр Анофриев

Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1868

Дочь: Лисина Февронья Анофриева

Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анофрий Евдокимов

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