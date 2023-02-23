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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Анофриева
Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия Анофриева
Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Емельян Анофриев
Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пётр Анофриев
Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов
Рождение ребёнка
12.01.1868
Дочь: Лисина Февронья Анофриева
Отец ребёнка: Анофрий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анофрий Евдокимов