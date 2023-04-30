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Наговицын Александр Андреевич

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Место рождения

д. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область

Дата рождения

09.08.1905 ст.

Дата смерти

17.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1905 ст.

Отец: Наговицын Андрей Васильевич

Мать: Наговицына Ирина Фёдоровна

д. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1932

Дочь: Логинова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Наговицына Фёкла Трофимовна

д. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Фёкла Трофимовна

Смерть
17.05.1942
Новая Русса, Марёвский муниципальный район, Новгородская область