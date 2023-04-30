Наговицын Александр Андреевич
Место рожденияд. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область
Дата рождения09.08.1905 ст.
Дата смерти17.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1905 ст.
д. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1932
Дочь: Логинова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Наговицына Фёкла Трофимовна
д. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1942
Новая Русса, Марёвский муниципальный район, Новгородская область