Шварц Гания - имя уточнить
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
По Иркутскому посемейному списку в 1883 ей было 65 лет
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Слугинова Ольга Давидовна
Отец ребёнка: Шварц Давид ?
Рождение ребёнка
05.01.1862
Отец ребёнка: Шварц Давид ?
Смерть
Неизвестно