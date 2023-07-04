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Шварц Гания - имя уточнить

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

По Иркутскому посемейному списку в 1883 ей было 65 лет
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Слугинова Ольга Давидовна

Отец ребёнка: Шварц Давид ?

Рождение ребёнка
05.01.1862

Сын: Шварц Иосиф Давидович

Отец ребёнка: Шварц Давид ?

Смерть
Неизвестно