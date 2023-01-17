Овчинникова (Гаркина) Тамара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930
Бракосочетание
21.06.1953
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1954
Сын: Овчинников Владимир Влентинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1955
Дочь: Брусенина Елена Валентиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности