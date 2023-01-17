Овчинникова (Гаркина) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Гаркина) Тамара Алексеевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.12.1930

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930

Отец: Гаркин Алексей Иванович

Мать: Гаркина Екатерина Петровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.06.1953

Муж: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1954

Сын: Овчинников Владимир Влентинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1955

Дочь: Брусенина Елена Валентиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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