Балабанова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Чумаченко Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балабанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балабанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балабанов Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балабанова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерин Александр Александрович
Отец ребёнка: Ерин Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно