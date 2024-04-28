Балабанова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабанова Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чумаченко Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балабанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балабанов Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балабанов Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балабанова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерин Александр Александрович

Отец ребёнка: Ерин Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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