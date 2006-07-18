Шабалин Дмитрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Дмитрий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1979

Дата смерти

18.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.2002

Жена: Терентьева Татьяна Андреевна

Вычегодский, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.2003

Дочь: Шабалина Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Андреевна

Смерть
18.07.2006
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