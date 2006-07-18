Шабалин Дмитрий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1979
Дата смерти18.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.2002
Вычегодский, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.2003
Дочь: Шабалина Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Андреевна
Смерть
18.07.2006