Шорохова (Поникаровская) Лидия Александровна
Место рожденияНижняя Горка
Дата рождения17.05.1920
Дата смерти08.01.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1920
Нижняя Горка
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Рождение ребёнка
18.08.1949
Дочь: Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Шорохов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
29.01.1952
Дочь: Шадрина Шорохова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Шорохов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.09.1958
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Шорохов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2006