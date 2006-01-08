Шорохова (Поникаровская) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Поникаровская) Лидия Александровна

Место рождения

Нижняя Горка

Дата рождения

17.05.1920

Дата смерти

08.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1920

Отец: Поникаровский Александр Павлович

Мать: Поникаровская Клавдия Дмитриевна

Нижняя Горка
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Рождение ребёнка
18.08.1949

Дочь: Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Шорохов Иван Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1952

Дочь: Шадрина Шорохова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Шорохов Иван Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1958

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Шорохов Иван Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Иван Андреевич

Смерть
08.01.2006