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Головин Захарий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Головин Григорий Антонович

Мать: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Стефанида Захаровна

Мать ребёнка: Головина Домника Степановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Головин Филипп Захарович

Мать ребёнка: Головина Домника Степановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Головин Кирилл Захарович

Мать ребёнка: Головина Домника Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Домника Степановна

Смерть
Неизвестно
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