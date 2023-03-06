Головин Захарий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Стефанида Захаровна
Мать ребёнка: Головина Домника Степановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Головина Домника Степановна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Головина Домника Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно