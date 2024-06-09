Восковщук Ефимия Корнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восковщук Ефимия Корнильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

11.11.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Корнилий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Восковщук Осип Филимонович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Восковщук Мирон Осипович

Отец ребёнка: Восковщук Осип Филимонович

Лихосельцы, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Восковщук Павел Осипович

Отец ребёнка: Восковщук Осип Филимонович

Лихосельцы, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Восковщук Федор Осипович

Отец ребёнка: Восковщук Осип Филимонович

Лихосельцы, Пружанский район, Брестская область
Смерть
11.11.1889 ст.
Лихосельцы, Пружанский район, Брестская область
От колтуна

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