Восковщук Ефимия Корнильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти11.11.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Корнилий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Восковщук Осип Филимонович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Восковщук Осип Филимонович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Восковщук Осип Филимонович
Смерть
11.11.1889 ст.
От колтуна