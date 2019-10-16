Дехканов Боходир Апсаматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1971
Дата смерти16.10.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.2003
Сын: Дехканов Николай Боходирович
Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия
Рождение ребёнка
30.07.2006
Сын: Дехканов Геннадий Боходирович
Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия
Рождение ребёнка
18.09.2008
Дочь: Дехканова Снежана Боходировна
Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия
Рождение ребёнка
10.02.2010
Сын: Дехканов Сергей Боходирович
Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия
Смерть
16.10.2019