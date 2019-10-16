Дехканов Боходир Апсаматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДехканов Боходир Апсаматович

Дехканов Боходир Апсаматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1971

Дата смерти

16.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Судакова Лилия

Рождение ребёнка
06.03.2003

Сын: Дехканов Николай Боходирович

Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия

Рождение ребёнка
30.07.2006

Сын: Дехканов Геннадий Боходирович

Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия

Рождение ребёнка
18.09.2008

Дочь: Дехканова Снежана Боходировна

Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия

Рождение ребёнка
10.02.2010

Сын: Дехканов Сергей Боходирович

Мать ребёнка: Прокофьева Судакова Лилия

Смерть
16.10.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.